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Dünya

İSVİÇRE BİNGAZİ'DE TEMSİLCİLİK AÇACAK CENEVRE (A.A)

12 Temmuz 2011 16:26

-İSVİÇRE BİNGAZİ'DE TEMSİLCİLİK AÇACAK CENEVRE (A.A) - 12.07.2011 - İsviçre, Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) tek meşru muhatap olduğunu belirterek, Libyalı muhaliflerin başkenti Bingazi'ye temsilcilik açması için bir diplomat göndereceğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bern'in Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'deki varlığını kuvvetlendirmeye ve UGK ile siyasi ilişkilerini yoğunlaştırmaya karar verdiği belirtildi. Özel temsilcinin görevinin İsviçre'nin çıkarlarını Bingazi'de savunmak, UGK ile temasları geliştirmek ve bir bağlantı ofisi açmak olduğu belirtilen açıklamada, bu büronun mart ortasında insani yardım için açılan ofisin içinde yer alacağı kaydedildi.

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