İsviçre bankası UBS'e 1,5 milyar dolar ceza

Londra bankalararası faiz haddinin (Libor) belirlenmesinde hile yapmakla suçlanan İsviçre bankası UBS'e 1,5 milyar dolar para cezası verildi.

Bu, HSBC'nin kara para aklama iddialarıyla ilgili olarak ABD yetkililerine ödemeyi kabul ettiği 1,9 milyar dolardan sonra, bir bankanın ödeyeceği en ağır para cezası olacak.

Cezanın 1,2 milyar doları ABD Adalet Bakanlığı ile bankacılık makamlarına, 160 milyon doları İngiltere ve 59 milyon doları da İsviçre Mali Piyasaları Denetleme Kurullarına verilecek.

UBS, Amerikan Adalet Bakanlığı ile bankanın diğer usulsüzlükleri ile ilgili olarak da yargıya gitmeyeceği konusunda bir anlaşma yapmaya çalışacağını da açıkladı.

Dünya çapında bankacılık denetleme makamları, Libor'a hile karıştırdığından kuşkulanılan birçok banka hakkında soruşturma yürütüyor.



Libor nedir?



Libor, normal olarak Londra merkezli büyük uluslararası bankaların birbirine borç verirken uyguladığı ortalama faiz haddini izliyor.

Ve onu aşkın bankanın oluşturduğu bir panel tarafından sunulan borçlanma faizi tahminlerine dayanarak, her gün Britanya Bankacılar Birliği tarafından belirlenen bu oran her gün trilyonlarca dolarlık mali işlemlerde, ödemelerin hesaplanmasında kullanılıyor.

Bankalar bu süreçte, Libor'u kar amacıyla manipüle etmek ve mali kriz dönemlerinde kendilerini güçlü göstermek amacıyla, borçlanma faizleri hakkında kasten yanlış bilgi vermekle suçlanıyor.

İngiltere Mali Piyasaları Denetleme Kurulu'na göre UBS daha da ileri giderek, bankanın borçlanma faizini bildirme işini, bu faiz oranından doğrudan çıkar sağlayabilecek olan simsarlarına bıraktığını söylüyor. (BBCTürkçe)