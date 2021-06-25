İsviçre bankası Credit Suisse: Pandemide Türkiye'de dolar milyoneri 21 bin kişi arttı; en zengin yüzde 1 servetten, nüfusun yüzde 95'ine göre daha fazla pay alıyor

İsviçre bankası Credit Suisse servet raporunu açıkladı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre veriler, Türkiye'de ve dünyada eşitsizliğin pandemi döneminde keskinleştiğine işaret ediyor.

Tahminlere göre, Türkiye'de pandemi yılı olan 2020'de dolar milyoneri sayısı 21 bin artışla 115 bine yükseldi. Dolar milyonerlerinin sayısı önceki yıl olan 2019'da 94 bin kişiydi.

Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesiminin servetten aldığı pay yüzde 42,8'e yükselirken, yüzde 95'lik kesimin servetten payı yüzde 37,8'de kaldı.

Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 57,6'sı 10 bin dolar altı, yüzde 38,8'i 10 bin-100 bin dolar arası, yüzde 3,4'ü 100 bin-1 milyon dolar arası, yüzde 0,1'i 1 milyon dolar üstü servete sahip.

Türkiye'de 10 bin dolar altı servete sahip kişi sayısı 33 milyon 262 kişi, 10-100 bin dolar arası servete sahip kişi sayısı 22 milyon 406 bin kişi.

100 bin - 1 milyon dolar arası servete sahip kişi sayısı 1 milyon 984 bin kişi ve 1 milyon üstü servete sahip kişi sayısı da 115 bin oldu.

TL'deki değer kaybı servetleri düşürdü

Geçmiş yıllara göre Türkiye'de hem yetişkin başına düşen hem de toplam servetin gerilediği görüldü.

2010 yılında Türkiye'de toplam servet 1 trilyon 718 milyar dolar, yetişkin başına servet ise 36 bin 484 dolardı.

2013 yılında Türkiye'de toplam servet 1 trilyon 970 milyar dolara, yetişkin başına servet ise 39 bin 304 dolara kadar yükselmişti.

Sonrasında Türkiye'ye dönük sıcak para girişlerindeki azalma ve TL'deki değer kaybıyla birlikte, dolar cinsi toplam servet de düşüş eğilimine girdi.

Pandemi de zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu

Veriler, Türkiye'de pandemide zenginin daha zengin yoksulun daha yoksul olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de en zengin yüzde 10'luk kesiminin servetten aldığı pay yüzde 72,1 oldu.

En zengin yüzde 5'lik kesimin payı yüzde 62,2 olurken, en zengin yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 42,8'ine sahip oldu.

2019'da Türkiye'de en zengin yüzde 10'lik kesimin payı yüzde 70,3, en zengin yüzde 5'lik kesimin payı yüzde 60,6, en zengin yüzde 1'lik kesimin payı yüzde 42,5'ti.

Türkiye'de en fakir yüzde 30'luk kesimin toplam serveti ise eksiye düştü. Bu, söz konusu kesimin borçlarının servetlerinden yüksek olması anlamına geliyor.

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