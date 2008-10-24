İsviçre bankaları zorda

İsviçreli Credit Suisse bankası, üçüncü çeyrekte 1,08 milyar dolar zarar etti. Almanya’da vergi kaçakçılığına karşı alınan sert ve olağanüstü önlemler de İsviçre bankacılık sistemini olumsuz etkiliyor.



İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse, yaptığı açıklamada, küresel finansal kriz ve yanlış yatırımlar nedeniyle temmuz-eylül döneminde 1,08 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.



Kârlı dönemler kapandı



Banka, geçen yıl aynı dönemde 1,3 milyar frank kar etmişti. Bankanın geçen yıl üçüncü çeyrekte 6,02 milyar frank olan gelirleri bu yıl yarı yarıya düşerek 3,11 milyar franka düştü.



Bankanın üst yöneticisi (CEO) Brady Dougan yaptığı açıklamada, ''piyasanın içinde bulunduğu durum anlaşılabilir olmasına rağmen, sonucun hayal kırıklığı yarattığını'' belirtti.



Credit Suisse geçen hafta, Katar Yatırım Kurumu'ndan 10 milyar frank (8,6 milyar dolar) sermaye desteği arayışına girmek zorunda kalmıştı.



İsviçre'nin en büyük bankası UBS ise kredi krizi nedeniyle şimdiye kadar 40 milyar franktan fazla zarar etti.



İsviçre hükümetinden destek sözü



İsviçre hükümeti, finansal krize karşı desteklemek için ülkenin iki büyük bankası UBS ve Credit Suisse'ye milyarlarca dolar yardımda bulunacağını duyurdu.



Almanya’nın vergi kaçakçılarına karşı yürüttüğü kapsamlı operasyon İsviçre bankalarını da yoğun şekilde etkiliyor. Merkezi Frankfurt’ta bulunan Marka Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Harald Josse’ye göre Credit Suisse ve UBS gibi İsviçre bankaları Alman müşterilerin nezdinde güven yitirdi.



UBS Bankası’na olan kişisel güven yüzde 26’dan 19’a indi. Credit Suisse’e olan güven de yüzde 26’dan 20’ye geriledi.



Bankacılık uzmanı Harald Josse, “Rakamlar, yüzbinlerce yatırımcının artık bu bankalara ihtiyatla yaklaştığını ortaya koyuyor” dedi.



Vergi kaçakçılığı operasyonları etkili oldu



Alman yatırımcıların güven kaybından Liechtenstein’ın LGT ve Lüksemburg’un Banque de Luxembourg bankaları da payını aldı.



Uzmanlar, Almanya’da Federal Maliye Bakanı Peer Steinbrück’ün vergi kaçakçılarıyla ilgili açıklamaları, alınan sert ve olağanüstü önlemlerle yüzlerce vergi kaçakçısı hakkında açılan davaların başta İsviçre olmak üzere Liechtenstein ve Lüksemburg gibi ülkelerin bankacılık sistemlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyorlar.

