İsviçre artık kayıt dışı para kabul etmiyor

T24 - İsviçre, bundan böyle vergilendirilmemiş, kayıt dışı para kabul etmeyecek.



İsviçre Maliye Bakanı Hans-Rudolf Merz, yaptığı açıklamada, vergilendirilmemiş parayla ilgilenmeyeceklerini söyledi.



Hans-Rudolf Merz, bundan sonra, İsviçre bankalarında bulunan vergilendirilmemiş para konusunu, her ülkeyle ikili olarak çözeceklerini de vurguladı.



Merz, bankacılık sırrını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle, Avrupa Birliği'nde uygulaması bulunan otomatik bilgi değişimini ise kabul etmeyeceklerini kaydetti.



2 trilyonluk dolarlık bir Offshore bankacılığı pazarına sahip olan İsviçre'de, 600-700 milyar dolarlık bir kayıt dışı paranın bankalarda olduğu tahmin ediliyor.

