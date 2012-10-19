T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsviçre: Alevilik ayrı bir inanç grubudur

İsviçre'nin Basel şehir kantonunda Alevilik bir inanç grubu olarak kabul edildi

19 Ekim 2012 15:35

Alevilik, İsviçre'de Sünni Müslümanlıktan ayrı bir inanç grubu olarak kabul edildi. Basel Şehir Kantonu, Aleviliği ayrı bir inanç grubu olarak tanıdı.

Türkler'in en yoğun olarak yaşadığı Basel Şehir Kantonu Parlamentosunca Aleviliği ayrı bir inanç grubu olarak tanındı. Alevi derneklerince daha önce yapılan başvuru karara bağlandı. Kabul edilen başvuruya göre Aleviler, Sünni Müslümanlardan ayrı bir grup olarak tanındı.

İsviçre'nin Basel Şehir Kantonunda yaşayan Alevilerin çatı dernekleri Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi ve Basel ve Çevresi Alevi-Bektaşi Kültür Birliği bu yıl Kanton parlamentosuna başvurarak, ayrı bir inanç grubu olarak tanınmak istediklerini bildirdiler. Sünni Müslümanlar ile olan karışıklığı önlemek ve kendi kültürlerine sahip çıkmak için ayrı bir inanç grubu olarak tanınmalarının gereği üzerinde duran derneklerin başvurusu, önce 14 Ağustos'ta Kanton hükümetince benimsendi. Hükümet teklifi olarak parlamentoya sunulan başvuru dün geceki oturumda kabul edildi. Basel şehir kantonunda Aleviler ayrı bir inanç grubu olarak tanınacaklar. (cnnturk.com)

ETİKETLER

isviçrealevilikinançmüslümanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24