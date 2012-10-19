İsviçre: Alevilik ayrı bir inanç grubudur

Alevilik, İsviçre'de Sünni Müslümanlıktan ayrı bir inanç grubu olarak kabul edildi. Basel Şehir Kantonu, Aleviliği ayrı bir inanç grubu olarak tanıdı.

Türkler'in en yoğun olarak yaşadığı Basel Şehir Kantonu Parlamentosunca Aleviliği ayrı bir inanç grubu olarak tanındı. Alevi derneklerince daha önce yapılan başvuru karara bağlandı. Kabul edilen başvuruya göre Aleviler, Sünni Müslümanlardan ayrı bir grup olarak tanındı.

İsviçre'nin Basel Şehir Kantonunda yaşayan Alevilerin çatı dernekleri Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi ve Basel ve Çevresi Alevi-Bektaşi Kültür Birliği bu yıl Kanton parlamentosuna başvurarak, ayrı bir inanç grubu olarak tanınmak istediklerini bildirdiler. Sünni Müslümanlar ile olan karışıklığı önlemek ve kendi kültürlerine sahip çıkmak için ayrı bir inanç grubu olarak tanınmalarının gereği üzerinde duran derneklerin başvurusu, önce 14 Ağustos'ta Kanton hükümetince benimsendi. Hükümet teklifi olarak parlamentoya sunulan başvuru dün geceki oturumda kabul edildi. Basel şehir kantonunda Aleviler ayrı bir inanç grubu olarak tanınacaklar. (cnnturk.com)