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Dünya

İsviçre Adalet Bakanı referandumu savundu

İsviçre Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, düzenlenen minare referandumunu savundu.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - İsviçre Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, ülkesinde dün (30 Kasım 2009) düzenlenen referandumla yeni minare yapımının yasaklanmasını, "Müslümanları değil, İslamcı köktenciliği hedeflediği" gerekçesiyle savundu.

Günay: Minare referandumu çağdışı

Ülkesinin ortak vize alanı Schengen'e dahil olması nedeniyle AB adalet ve içişleri bakanları toplantısına katılan Widmer-Schlumpf, "Bu referandumun Müslümanlara değil, köktencilere karşı olduğunun altını çizmeliyiz. Minare yasağı bir sinyal gönderiyor, fakat Müslümanlara değil" dedi.

AB Bakanları tepkili
     
Widmer-Schlumpf'un gerekçesine katılmayan AB'li bakanlar ise minare referandumunun gereksiz olduğu konusunda birleşti.

AB Dönem Başkanı İsveç'in Göçmen Bakanı Tobias Billstrom, "İsviçre'nin referandumuna epey şaşırdım. Bence bu tür konuları referanduma götürmek biraz garip" dedi.

Billstrom, "İsveç'te biz bu tür konuları şehir planlaması kapsamında ele alıyoruz. Yapıların ne kadar yüksek olabileceğine ve inşa edilip edilemeyeceğine bizde şehir planlamacıları karar veriyor" diye konuştu.

"Konunun referanduma götürülmeye gerçekten uygun olmadığını belirten Billstrom, dini özgürlükler nedeniyle İsveç'te benzer bir referandum düzenlenmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

Billstrom'a katılan Avusturya İçişleri Bakanı Maria Fekter de "Avusturya'da din özgürlüğü var ve minarelerle ilgili kararlar şehir planına uygunluğa göre alınıyor" dedi.

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