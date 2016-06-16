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Dünya

İsviçre AB üyelik başvurusunu geri çekecek

İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne 1992 yılında yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti

16 Haziran 2016 16:43

İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne (AB) 1992 yılında yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.

Anadolu Ajansı'nın İsviçre medyasına dayandırdığı habere göre, Federal Parlamento, "aktif olmayan" başvurunun devam etmesini "anlamsız" olarak değerlendirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de, AB'ye üyelik başvurusun "geçersiz" olduğunu ve geri çekileceğini söyledi.

İsviçre AB'ye üyelik için 20 Mayıs 1992'de başvuru yapmış fakat aynı yıl ülkede yapılan referanduma katılanların yüzde 50,3'ü üyeliğe "hayır" demişti. Bunun üzerine İsviçre hükümeti, AB'ye üyelik müzakerelerini durdursa da üyelik başvurusunu geri çekmemişti.

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