İsviçre, AB ile yürütülen işbirliği anlaşması müzakerelerini sonlandırdı

İsviçre, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttükleri işbirliği çerçeve anlaşması müzakerelerini sonlandırdıklarını açıkladı. Taraflar yedi yıldır sürdürülen müzakerelerde ikili ilişkilerin güncelleştirilmesini amaçlıyordu.

Euronews'in haberine göre; İsviçre hükümeti, en büyük ticaret ortağı AB ile 2014 yılından beri müzakere ettiği ve ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan çerçeve anlaşması müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki "önemli farklılıklar" nedeniyle bitirme kararı aldığını açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise, İsviçre hükümetinin "tek taraflı" kararının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Anlaşma müzakerelerinde son yıllarda önemli ilerleme sağlandığı ifade edilen açıklamada, çerçeve anlaşmasının ikili ilişkileri geliştirmek üzere bir temel oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

İsviçre, AB tek pazarına adil ve eşit erişim istiyor

AB tek pazarında adil ve eşit koşullarla erişim sağlanması için anlaşma arayışındaki İsviçre tek pazarda aynı kurallara ve yükümlülüklere uymasını istiyor.

İsviçre Federal Konseyi'nden yapılan açıklamada taraflar arasındaki önemli görüş ayrılıklarının giderilemediği ve bu nedenle anlaşma imzalanabilmesi için gerekli şartların oluşmadığı bildirildi. Görüş ayrılığının en belirgin olduğu alanlar arasında ücret koruması ve devlet yardımı olarak öne çıktı.

İsviçre tarafı müzakere edilen çerçeve anlaşmasında, serbest dolaşım, sosyal haklar, ülkedeki AB vatandaşlarının ücretleri ve kamu desteklemeleri konularında değişiklikler talep ediyordu.

AB ise bu konuların tek pazarın temelinde yer aldığı ve tartışılamayacağı görüşündeydi.

Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının tamamen AB üyesi ülkelerle komşu olan İsviçre'nin ihracatını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.