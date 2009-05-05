İşverenlere öpüşmeyin uyarısı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yönetim kurulu üyeleri ve üye sendikalara gönderdiği bir yazıyla "domuz gribi" riskine karşı öpüşme alışkanlığının bir süre askıya alınması önerisinde bulundu.



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, domuz gribi konusunda yönetim kurulu üyeleri ve TİSK üyesi sendikaların genel sekreterlerine bir yazı gönderdi.



Kudatgobilik, son günlerde Meksika'da başlayarak bütün dünyayı tehdit eden domuz gribinin hızla yayıldığına dikkati çekti.



Dünya Sağlık Örgütünün "sağlık alarmı" seviyesini 4'ten 5'e çıkardığını vurgulayan Kudatgobilik, bu seviyenin, salgının insandan insana geçebileceğini gösterdiğini ve bu tehdidin çok ciddi biçimde Türkiye'yi de etkileyebileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Kudatgobilik, yazısında şunları kaydetti:



"Şayet sizler de uygun görürseniz, ananevi olarak erkekler arasındaki öpüşme alışkanlığımızı bir süre askıya alarak, söz konusu ciddi salgının yayılması riski konusunda kısmi de olsa bir tedbirin başlatılması hususunu bilgi ve tasvibinize sunarım. TİSK, pek çok ilke imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Sağlık konusundaki bu tedbirin örnek oluşturacağına eminim."



Kudatgobilik, bu tedbirin, ilk TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu toplantılarından itibaren uygulanmasını da teklif etti.

