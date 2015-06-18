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İşverenler istedi, metal işçilerinin sosyal medya paylaşımları engellendi!

'Sosyal medyada işçi ve işveren çatıştırılmak isteniyor'

18 Haziran 2015 18:48

Bursa'daki, otomobil işçilerinin direnişini duyuran Metal İşçileri Birliği'nin Facebook Twitter hesaplarındaki bazı paylaşımlar işverenlerin örgütü olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) başvurusu üzerine mahkeme tarafından engellendi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bursa’daki, otomobil işçilerinin direnişini duyuran Metal İşçileri Birliği’nin Facebook sayfasından sonra, yedek olarak kullanıma soktuğu altı ayrı Fecebook sayfası ve bir Twitter hesaplarındaki bazı paylaşımlar işverenlerin örgütü olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) başvurusu üzerine erişime kapatıldı. Bursa’daki otomobil işçilerinin direnişi sonrası harekete geçen MESS, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne vurarak, Metal işçileri Birliği’nin (MİB) sayfasının erişime kapatılmasını talep etmişti. Hakimlik 30 Nisan’da erişime kapatmıştı. MESS, geçen 21 Mayıs’ta ikinci bir dilekçe sunarak, karardan sonra MİB adına altı yedek sayfa ve bir Twitter hesabı açıldığını belirtti ve kişilik haklarının ihlal edilmemesi amacıyla, aynı içerikte yayın yapan bu sayfalardaki bazı paylaşımların  da engellenmesini istedi.

MESS’in başvuru dilekçesinde, bu sayfalarda kaos ortamı ve karışıklık çıkarılmak istendiği, eylemlerin bu sayfalarda organize edilip uygulandığı ve bu yolla işverenlerin zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

 

'Sosyal medyada işçi ve işveren çatıştırılmak isteniyor'

 

Dilekçede, bu sayfalarda MESS üyesi işverenlere ilişkin 'gerçeği yansıtmayan, eleştiri dozunu aşan, hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı' iddia edildi. İş bırakılması, iş yavaşlatılması, fabrikaların işgal edilmesi ve çalışmayacak durumuna getirilmesi yönünde çağrılarda bulunulduğu ileri sürülerek, “Hukuka aykırı eylemlerle maddi hasar verilmesi, malvarlığı hakkının ihlalini oluşturmaktadır” denildi. Sayfalarda, işçi ve işverenlerin çatıştırılmak istenildiği savunularak, “Provokatif paylaşımlar ile işçiler başkaldırıya teşvik edilmekte olup bu durum kamu güvenliği açısından da açık bir tehdit teşkil etmektedir. Seçim öncesinde ülkemizde kaos ortamı ve karışıklık çıkarılmak istenmektedir. Kanunsuz grev, izinsiz gösteri yürüyüşü, toplantı ve protestolar ile fabrikaların işgal edilerek üretimin durdurulması gibi kanun dışı eylemler bu sayfa nezdinde organize edilmektedir. İlgili eylemlerin plan ve organizasyonu bu sayfa üzerinden duyurulduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Kanunsuzluğun ve hukuka aykırılığın propagandası yapılmaktadır” denildi. Dolayasıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Engellenmesi Hakkında Kanun’a göre kişilik haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

 

Mahkeme erişimi engelledi

 

İstanbul 10. Sula Ceza Hakimliği de 22 Mayıs’ta talebi kabul ederek, sayfalara erişimi engelledi. MESS’in yakındığı ve erişime kapatılan paylaşımlar şöyle: “26 Nisan’da haklarımız için Kent Meydanı’nda toplanıyoruz”, “1 Mayıs’ta haklarımız için yürüyoruz”, “Yeni sendika istiyoruz”, “Direneceğiz, haklarımızı alacağız” ve “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”

Metal işçileri Birliği’nin avukatı Zeycan Balcı Şimşek, söz konusu sayfalarda hiçbir hakaret ve tehdidin bulunmadığını ifade etti. Kaldı ki Yargıtay’ın, ekonomik bir zarar halinde davaların Ticaret Kanunu kapsamında açılması gerektiği, markanın zarara uğraması halinde de Fikri Haklar Ceza ve Hukuk mahkemelerinde dava açılması gerektiği yönünde hükmü bulunduğu belirterek, kararın yanlış olduğunu vurguladı.

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