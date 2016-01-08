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Ekonomi

İşverene devlet desteği 100 liraya düşürülüyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri asgari ücretle ilgili yeni bir önerge verdi

08 Ocak 2016 17:51

Asgari ücret artışı nedeniyle işverene sağlanacak işçi başına aylık 110 liralık devlet desteği, 100 liraya düştü. Ancak kapsam genişletilerek, destek alınabilecek işçi sayısı, 8,5 milyondan 11 milyona çıktı.

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre 1300 liraya yükselen asgari ücretin işverene maliyetini azaltmak amacıyla sağlanacak devlet desteğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri, yeni bir önerge verdi.

Önergeyle 2016'da sağlanacak aylık 110 liralık destek, 100 liraya düşürüldü. İşverenin asgari ücret artışından kaynaklı aylık 274 liralık ek maliyetinin devlet tarafından karşılanan oranı, yüzde 40'dan yüzde 36'ya düştü.

 

Kapsam genişletildi

 

Ancak devlet desteğinin, asgari ücretli işçiler dışında, 2015'de brüt maaşı 2 bin 550 lira olan işçiler için de verilmesi sağlandı. Değişiklikle, devlet desteği alınabilecek işçi sayısı 8.5 milyondan 10 milyon 997 bine çıktı. Özel sektörde çalışan işçilerin yüzde 80'i için işverenlere destek verilmesinin önü açıldı.

 

Madenciliğe iki kat destek

 

Madencilik sektöründe ise devlet desteği, normalin iki katı oldu. Madencilikte işverene, işçi başına 200 lira destek verilecek. Değişiklik, desteğin devlete maliyetini de arttırdı. İlk haliyle 10,5 milyar lira olan maliyet, 11,5 milyar liraya yükseldi.

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