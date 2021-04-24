İşveren uzaktan çalışmadan memnun, çalışanlar maliyetlere katkı verilmemesinden şikâyetçi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığında ofise gitmeden evden çalışmak kimileri için rüya gibiydi. Aradan geçen zamanda şirketler tecrübelendi, uzakta da olsa çalışanlarını takip etmenin yollarını buldu.

Covid-19, İngiliz varyantı, Güney Amerika varyantı derken kısıtlamalar tekrar devreye girdi. Yine sokaklardan, iş yerlerinden, sosyal hayattan elimizi eteğimizi çektik, evler ofise döndü.



Geçen yıl olağan dışı bir uygulama olarak hayatımıza giren uzaktan çalışma artık çağın gerçeği haline geldi. Hatta bazı şirketler pandemi bitse bile ofislere geri dönülmeyeceğini açıkladı.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Yusuf Akcakaya'nın haberine göre; işveren durumdan memnun çünkü ofis maliyetleri düştü, çalışanlar ise evde artan maliyetlerden ve işverenin bu masrafa katkı sunmamasından şikâyetçi.



Diğer taraftan işveren, çalışanlarını evde denetlemenin derdinde, bilgisayarlara ‘klavye vuruş sayısını gösteren’ ya da sosyal medya platformlarına girmeyi engelleyen programlar yükleniyor. Kimisi ise çalışanını bilgisayar kamerasından takip ediyor. Çalışanlar ise bu özel hayata bu denli müdahaleden rahatsız.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Engin, işverenin uzaktan çalışma denetiminde bulunmasının yasal olduğunu ancak denetimlerin yazılı olarak çalışana bildirilmesi gerektiğini söyledi.

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