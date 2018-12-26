"İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacak"

TÜSİAD ve MÜSİAD 2019 yılı için belirlenen 2 bin 20 TL asgari ücret rakamını olumlu bulurken Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, işverenen ekonomik koşullar nedeniyle belirlenen asgari ücreti ödemekte zorlanacağını söyledi.

DSO Başkanı Müjdat Keçici, Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, 2019 yılı için 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücret miktarını değerlendirdi. Keçeci, asgari ücretteki artışı saygıyla karşıladığını, belirlenen ücret çalışan kesim açısından beklentilerin altında yer alsa da 417 liralık artışın sevindirici olduğunu söyledi. Belirlenen asgari ücretin işverenler tarafından karşılanmasının güç olacağını kaydeden DSO Başkanı Müjdat Keçeci şöyle konuştu:

"İstihdamda sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz"

"Bugünün koşullarında asgari geçimde zorlanan insanların durumu ortada, şartlar ağır ve zor. Diğer taraftan ise bu ücreti verecek olan sanayi kesiminin de ortaya çıkan masrafları kaldırması güç. İşveren bugün için istese de ekonomik koşullar nedeniyle asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır. Zaten, elektrik, doğal gaz ve faizlerin yüksekliği, maliyetleri ciddi oranda artırdı. Böyle bir ortamda asgari ücretin bu noktada belirlenmiş olması, işveren dünyasını, özellikle de emek yoğun bir sektör olan tekstili zorlayacaktır. Ancak asgari ücretle yaşayan insanların şartlarının zorluğu nedeniyle durumlarını saygıyla karşılıyorum. İşverenlerin bu ücreti karşılarken güçlük çekilmesi halinde, istihdamda sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu. (DHA)