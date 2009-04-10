İsveç'ten vergisiz striptize sıkı markaj

İsveç Maliye Bakanlığı, vergi vermeden bilgisayar kamerası önünde soyunarak ciddi paralar kazandıklarından kuşku duyulan internet striptizcilerini yakın takibe aldı.



İsveç Maliye Bakanlığı'nın internet ticaretinden sorumlu proje şefi Dag Hardyson, "Bu konuda birşeyler yapmalıyız. Tüm bu kızların sisteme dahil olmasını istiyoruz" diyerek, internet üzerinde soyunarak para kazanan 300 ila 500 striptizciden 200 kadarının vergi kaçırdığından kuşkulandıklarını söyledi.



Porno siteleri gezdiler



Vergi kaçıranları bulmak için kendisi ve ekibinin çok sayıdaki porno siteyi ziyaret etmek zorunda kaldıklarını belirten İsveçli vergi müfettişi, bu internet sitelerini belirlediklerini, ziyaret ettiklerini, kızlara bakıp iletişim bilgileri ve fotoğraflarını indirdiklerini kaydetti.



Aslında tüm kızların kötü niyetli olmadıklarını vurgulayan Hardyson, "Bunları çoğu 25 yaşından küçük belki de vergi vermek ve sisteme dahil olmak zorunda olduğunu bilmeyen genç kızlar" diye konuştu.



İsveçli maliyeciler, internet üzerinde striptiz pazarının yaklaşık 40 milyon İsveç Kronu'nu (3,7 milyon Euro) bulduğunu belirterek, bunun yarısını vergi olarak istemeyi planlıyorlar.