T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç'ten vergisiz striptize sıkı markaj

İsveç Maliye Bakanlığı, bilgisayar kamerası önünde soyunarak vergisiz para kazanan kadınları yakın takibe aldı

10 Nisan 2009 03:00

İsveç Maliye Bakanlığı, vergi vermeden bilgisayar kamerası önünde soyunarak ciddi paralar kazandıklarından kuşku duyulan internet striptizcilerini yakın takibe aldı.

İsveç Maliye Bakanlığı'nın internet ticaretinden sorumlu proje şefi Dag Hardyson, "Bu konuda birşeyler yapmalıyız. Tüm bu kızların sisteme dahil olmasını istiyoruz" diyerek, internet üzerinde soyunarak para kazanan 300 ila 500 striptizciden 200 kadarının vergi kaçırdığından kuşkulandıklarını söyledi.

Porno siteleri gezdiler

Vergi kaçıranları bulmak için kendisi ve ekibinin çok sayıdaki porno siteyi ziyaret etmek zorunda kaldıklarını belirten İsveçli vergi müfettişi, bu internet sitelerini belirlediklerini, ziyaret ettiklerini, kızlara bakıp iletişim bilgileri ve fotoğraflarını indirdiklerini kaydetti.

Aslında tüm kızların kötü niyetli olmadıklarını vurgulayan Hardyson, "Bunları çoğu 25 yaşından küçük belki de vergi vermek ve sisteme dahil olmak zorunda olduğunu bilmeyen genç kızlar" diye konuştu.

İsveçli maliyeciler, internet üzerinde striptiz pazarının yaklaşık 40 milyon İsveç Kronu'nu (3,7 milyon Euro) bulduğunu belirterek, bunun yarısını vergi olarak istemeyi planlıyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24