İsveç'ten göçmen akınına karşı geçici sınır kontrolleri

İsveç, göçmen akınını kontrol altında tutabilmek için sınırında kontrollere başlıyor. İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, bu adımın polisin yeni göç dalgasının kamu düzenini bozabileceği yönündeki uyarısının ardından geldiğini söyledi.

Kontroller bugün öğle saatlerinden itibaren yürürlüğe girecek ve 10 gün sürecek.

Bu yıl İsveç'e girmesi beklemen mülteci sayısı yaklaşık 200 bin. Bu rakam, diğer AB ülkelerine kıyasla en yüksek rakam.

Ygeman, merkez sol hükümetinin 'sığınmacıların sayısının sınırlandırılması değil, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve İsveç'e göç akınının daha iyi kontrol edilebilmesi' amacıyla böyle bir uygulamaya gittiğini belirtti.

İsveçli bakan, "Bizim AB'nin geri kalanına mesajımız çok açık. İsveç, mülteci krizinin sorumluluğunu en çok omuzlanan ülke" dedi ve ekledi: "Eğer biz bu karşılıklı zorlukla başa çıkabiliyorsak, diğer ülkeler de sorumluluğu üstlenmeli."

İsveç'te göçten sorumlu yetkililer, geçici sınır kontrollerinin ülkeye yeni varan göçmenlerin kaydında yardımcı olacağını ve ülkede yasadışı yollarla kalmalarını engelleyeceğini ifade ediyor.

İsveç Göç Kurumu sözcüsü Fredrik Bengtsson, göçmenleri sınırdan otobüsle alıp birimlerine gönderdiklerini söyledi.

Diğer yandan Afrikalı ve Avrupalı liderler göçmen krizini ele almak üzere Malta'da görüşmelerde bulunuyor.

Zirve, Nisan ayında Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması ve 800 kişinin ölmesinin ardından planlanmıştı.

BM verilerine göre 2015'te Avrupa'ya giden göçmen sayısı 800 bine yaklaştı. Göç yolunda 3440 kişinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi.

İsveç kralından öneri

İsveç Kralı Carl Gustaf "yaratıcı önerilere" açık olduğunu belirterek, kullanılmayan kraliyet taşınmazlarının mültecilerin konaklanması için kullanılabileceğini açıkladı.

Kral Gustaf daha önce Kraliyet Sarayı'nın mültecilerin kullanımına açılmasına ilişkin sivil inisiyatif çağrılarını reddediyordu.



Kral'ın kullanma yetkisi altında bulunan taşınmazlar devlet kurumu olan "Milli Emlak" tarafından yönetiliyor. "Milli Emlak" kurumu da Kraliyet'ten gelen inisiyatifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



"Çok güzel bir düşünce"



Kurumun Taşınmazlar Direktörü Johan Zetterberg, "Kullanılmayan taşınmazların değerlendirilmesi çok güzel bir düşünce" dedi.



İsveç hükümeti gelen mültecilerin acil barınma ihtiyacı için kurumlara çağrı yapmıştı. Kraliyet Enformasyon Şefi Margareta Thorgren "Kraliyet Ailesi göçmen krizi konusundaki gelişmeleri kaygıyla izlemekte, kurumsal yardım kuruluşlarını herkesin yaptığı gibi çeşitli yollarla desteklemektedir" dedi.



Margaretta Thorgren Milli Emlak'tan kullanılmayan taşınmazlarla ilgili bir talep gelmesi durumunda Kraliyet Ailesi'nin konuyu değerlendireceğini belirtti.

[İsveç sınır kontrollerine başlıyor] İsveç sınır kontrollerine başlıyor

Mujica da önermişti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunan Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica da geçen yıl görevde olduğu dönemde Suriyeli çocukları yazlık konutunda ağırlamak istediğini söylemişti. Mujica, radyodaki haftalık ulusal sesleniş programında vatandaşlarından Suriyeli mültecileri evlerinde ağırlamalarını rica etmişti.