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Dünya

İsveç'ten 'Filistinlilerin organları çalınıyor' iddiası

Bir İsveç gazetesi, İsrail askerlerinin Filistinlileri organları için öldürdüğü iddiasına yer verince İsrail İsveç'i protesto etti.

20 Ağustos 2009 03:00

Bir İsveç gazetesi, İsrail askerlerinin Filistinlileri organları için  öldürdüğü iddiasına yer verince İsrail  İsveç'i protesto etti.

İsveç’in önde gelen gazetelerinden “Aftonbladet”, İsrail askerlerinin, Filistinlileri organlarını çalmak amacıyla öldürdüğünü iddia etti. Gazetenin “Çocuklarımızın organlarını yağmalıyorlar” başlıklı haberinde, Filistinlilerin, “Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da İsrail askerlerinin, yakaladıkları gençlerin cesetlerini organları alınmış şekilde teslim ettiği” iddiasını aktardı.

Donald Boström imzalı haberde, Nablus, Cenin ve Gazze’de yaşayan Filistinlilerin, “Çocuklarımız, zoraki organ bağışçısı olarak kullanıldı” şeklindeki sözleri ve cesetlerin birkaç gün sonra otopsi yapılmış şekilde gece iade edildiği yolundaki iddialarına yer verildi. Haberde, bir süre önce ABD’nin New Jersey eyaletindeki bazı Amerikalı hahamların, organ nakillerinde insan böbreği satışlarında aracılık ettiği yolunda suçlamalarla karşı karşıya geldiğine dikkat çekildi.

İlk Filistin intifadası döneminde, 1992’deki bir organ çalma iddiasının aktarıldığı haberde, İsrail ordusunun, Nablus bölgesinde askerlere taş atan bir genci yakaladığı, gencin göğsünden, ayaklarından ve karnından vurulduğu, daha sonra bir askeri helikopterle, “bilinmeyen bir yere” götürüldüğü ve 5 gece sonra gencin cesedinin, yeşil hastane giysilerine sarılmış olarak geri getirildiği anlatıldı.

İsrail’in tepkisi

Habere tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in İsrail Büyükelçisi’ne protesto notası vermeye hazırlanıyor. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Ayalon, “Bu düpedüz iftira” diyerek,  İsveç hükümetinden bu asılsız iddiaları yayımlayan gazetenin kınanmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı, haberi, İsveç basını için “utanç kaynağı” olarak niteledi.

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