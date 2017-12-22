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Spor

İsveç'ten Elmander açıklaması

"Açıkçası bu söylenenler hakkında hiçbir şey bilmiyorum"

22 Aralık 2017 12:21

İsveç Kulübü Örgryte'nin başkanı Joakim Nordh, sözleşmeli futbolcuları Johan Elmander'in, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcısı olacağı yönündeki haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Johan Elmander'in Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönündeki haberler İsveç'te şaşkınlıkla karşılandı. Aktif futbolculuk hayatını sürdüren, ülkenin ikinci lig takımlarından Örgryte forması giyen 36 yaşındaki forvetin daha yeni kulübüyle sözleşme yaptığı ve şimdi Türkiye'de antrenör olacağının söylendiği belirtildi.

"Hiçbir bilgim yok"

Şaşkınlığını gizleyemeyenlerden bir tanesi de Örgryte Kulübü Başkanı Joakim Nordh oldu. Bu sezon başında İsveç 2. liginde mücadele eden ekiple kontrat imzalayan Elmander'in takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Nordh "Takımdan ayrılacağıyla ilgili bir işaret almadınız mı?" sorusuna "Hayır, hiç" yanıtı verip "Açıkçası bu söylenenler hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi. (Skorer)

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ElmanderGalatasarayAntrenörlükÖrgryteFatih Terim

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