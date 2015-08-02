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Dünya

İsveç'ten Bill Clinton'a tek konferans için 600 bin Euro

Bill Clinton'a bankanın ne kadar ücret ödediği Handelsbanken'in vergi dairesine bildirdiği beyanname sayesinde öğrenildi

02 Ağustos 2015 21:58

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konferans ve seminerlerde en yüksek ücreti bir İsveç bankasından aldığı belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Bill Clinton, verdiği konferans karşılığında en yüksek ücreti 5,5 milyon kronla (yaklaşık 600 bin Euro) İsveç'teki Handelsbanken aldı bankadan aldı.

Bill Clinton'a bankanın ne kadar ücret ödediği Handelsbanken'in vergi dairesine bildirdiği beyanname sayesinde öğrenildi.

Clinton'ın ortalama 400 bin Euro karşılığı seminer ve konferans verdiği, Handelsbanken'den aldığı ücretin ise bankanın bu zamana kadar böyle bir çalışma için ödediği en yüksek ücret olduğu ifade edildi.

Bankanın Basın Sözcüsü Bengt Carlsson, bankanın farklı çalışmalara ödediği ücretler hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

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