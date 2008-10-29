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Ekonomi

İsveç’ten 200 milyar dolarlık kurtarma planı

İsveç parlamentosu finansal sektör için gerekli 200 milyar dolarlık kurtarma paketini onayladı.

29 Ekim 2008 02:00

İsveç parlamentosu finansal sektör için gerekli 200 milyar dolarlık kurtarma paketini onayladı.

Finansal Piyasalar Bakanı Mats Odell, milletvekillerine yaptığı konuşmada, İsveç bankalarının göreli olarak istikrarlı olduğunu söyledi.

Kurtarma paketiyle ilgili yasa hükümete, küresel finansal krizin sürdüğü sırada likiditeyi sağlamak için bankalara ve tutsat kredisi veren kuruluşlara 200 milyar dolar kredi verme yetkisi tanıyor.

Yasayla ayrıca, ödeme güçlüğüne düşen bankaların kurtarılması için 2 milyar dolarlık "istikrar fonu" kuruluyor.

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