-İSVEÇ'TEKİ SEÇİMDE 3 TÜRK ADAY STOCKHOLM (A.A) - 18.09.2010 - İsveç'te yarın yaklaşık 7 milyon kişi, yerel ve genel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlerde 3 Türk milletvekili adayı, bir Türk belediye başkanı adayı ve çok sayıda Türk belediye meclis üyeliği adayı bulunuyor. Oy verme işlemi saat 09.00'da başlayacak, 21.00'de sona erecek. Yarın çeşitli sebeplerden dolayı sandık başına gidemeyecekler için 1 eylülden itibaren belirli yerlerde oy sandıkları kuruldu ve bu kişilere oy verme imkanı sağlandı. Yurt dışında bulunan İsveçliler de İsveç Büyükelçiliklerinde ya da konsolosluklarında oy kullanabilecek. Türkiye'deki İsveç vatandaşları Ankara'daki Büyükelçilik ve İstanbul'daki Başkonsoloslukta oy verebilecek. Seçimlerde hangi blok hükümet kurma fırsatını elde ederse etsin ülkenin siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Muhafazakar Parti Genel Başkanı Fredrik Reinfeldt başkanlığındaki koalisyon hükümetini oluşturan partiler yeniden çoğunluğu kazanıp iktidara gelirse İsveç siyasi tarihinde sağ blok koalisyonu ilk kez iki dönem üst üste iktidara gelmiş olacak. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Mona Sahlin'in başkanlığını yürüttüğü sol blok seçimleri kazanırsa ülke siyasi tarihinde ilk kez bir kadın, başbakan koltuğuna oturacak. Öte yandan, İsveç'te İslam ve yabancı karşıtı propagandayla taraftar toplayan İsveç Demokrat Parti'nin yükselişi birçok çevrede endişe yaratıyor. -TÜRKLER SAĞ PARTİLERİ DESTEKLEYECEK- Bu arada İsveç'teki Türk toplumunun genel olarak sağ partileri destekleyeceği tahmin ediliyor. Türk dernekleri ve federasyonları, üyelerine, sağ bloktaki partilere destek vermeleri çağrısında bulunuyor. Türkler, 11 martta mecliste Ermeni iddialarına ilişkin kararın kabul edilmesine destek veren Sosyal Demokrat Partei ve diğer sol partilerden ise uzaklaşmış görünüyor. -3 TÜRK MİLLETVEKİLİ ADAYI- Bu arada çeşitli partilerden 3 Türk de İsveç parlamentosuna girmek için yarışıyor. İsveç meclisinde Çevre Partisi'nin tek Türk milletvekili Mehmet Kaplan yeniden aynı partiden 2. sıradan aday olurken, İsveç Türk İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Dölek, Sosyal Demokrat Parti'den 10. sıradan, Muhafazakar Parti'den de Sedat Doğru 25. sıradan aday olarak yer alıyor. Kaplan, Dölek ve Doğru, Stockholm'den milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyor. Türk adaylar, 100 bin nüfuslu Türk toplumunun İsveç'te daha etkin rol oynayabilmesi için oy verme çağrısında bulunuyor. Yerel yönetimlerde de Linköping'de Belediye Başkanlığını yürüten Muharrem Demirok, Merkez Parti yeniden Belediye Başkanlığına aday olurken, Stockholm ve Göteborg başta olmak üzere belediye meclis üyeliklerine seçilmek için çok sayıda Türk yarışıyor.