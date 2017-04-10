İsveç'teki saldırı ile bağlantılı bir kişi tutuklandı

İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilişkili bir kişi tutuklandı. İsveç medyasında yer alan haberlere göre, İsveç’in 25 mil kuzeyinde bulunan Marsta’da gözaltına alınan kişinin saldırıya katıldığını itiraf etti.

İsveç polisi, 39 yaşında ve Özbek vatandaşı olan kişinin kalabalığa giren kamyonu kullanan kişi olduğuna inanmıyor. Kar maskesi taktığı belirtilen kişinin İsveç yakınlarındaki bir banliyöde yaşadığı, inşaat sektöründe çalıştığı ve 4 çocuk babası olduğu ifade ediliyor. Komşuları ve tanıyan kişiler, din ve politik konularda onunla konuşmadıklarını belirtti.