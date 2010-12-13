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Dünya

İsveç'teki canlı bomba İngiltere'de mi eğitim gördü?

İsveç'teki canlı bomba Teymur Abdülvahap el Abdali'nin İngiltere'de eğitim görüp görmediği araştırılıyor.

13 Aralık 2010 02:00

T24-  İsveç'te dün yaşanan saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Teymur Abdülvahap el Abdali'nin İngiltere'de eğitim görüp görmediği araştırılıyor.



İngiliz basının önde gelen gazetesi The Guardian'ıda yayımlanan habere göre,  İsveç'in başkenti Stockholm'daki intihar saldırısının sorumlusu olduğu belirtilen, Teymur Abdülvahap el Abdali'nin İngiltere'de eğitim gördüğüne dair bilgilerin araştırıldığını yazıyor.
 

Guardian, üst düzey hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, El Abdali'nin 2004'te Bedfordshire Üniversitesi'nde spor terapisi eğitim gördüğünü ve bir dönem Luton kentinde yaşadığını belirtiyor.


Guardian Stockholm'deki patlamaya dünya haberleri kısmında da bir tam sayfa ayırıyor.


Habere, 'İki bomba ve tek kurban bombacı. Stockholm şanslıydı' başlığını atılmış.


Haberde, el Abdali gibi hiçbir örgütle bağlantısı bulunmayan, yalnız eylemcilerin düzenlediği saldırıların arttığına dikkat çekiliyor.


Yalnız eylemciler



Guardian, Haziran 2007'de Londra ve Glasgow'daki saldırı girişimleriyle, geçen Mayıs ayında New York'taki Times Meydanı'nda bomba yüklü bir aracı havaya uçurmaya çalışan Faysah Şahzad'ı hatırlatıyor.


Haberde görüşlerine yer verilen Avrupa Stratejik İstihbarat ve Güvenlik Merkezi'nden Claude Moniquet, 'Kaygı verici olan bu tür yalnız eylemcilerin, saldırmadan önce bulunma şansının sıfıra yakın olması. Daha çok sayıda saldırı yaşanabilir. Ama işin iyi yanı kendi başına hareket eden eylemcilerin teknik bilgisi, tıpkı El Abdali gibi zayıf' diyor.





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