İsveç'te, Yeşiller Partisi'nin ilk Türk kadın vekili olmak istiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İSVEÇ\'te 9 Eylül\'de yapılacak seçimlerde aday olan Nejla Arıca (47), Türkiye kökenli seçmenlerden yaklaşık 700 tercihli oy alması halinde, Yeşiller Partisi\'nden parlamentoya giren Türkiye kökenli ilk kadın milletvekili olacak.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi\'nin azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu İsveç, 9 Eylül\'de genel ve yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlerde ülkede yaşayan Türkler de meclise girebilmek için aday oldu. Kastamonu\'nun Araç ilçesi doğumlu Nejla Arıca da Yeşiller Partisi\'nden milletvekili aday oldu. Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nde akademisyenlik yaparken 2007 yılında İsveç\'e yerleşme kararı alan Arıca, 11 yıldır İsveç\'te yaşıyor.

YABANCILARA ENTEGRASYONDA YARDIMCI OLACAK

Yabancı kökenli olduğu için yıllardır kendini ifade etmeye çalıştığını belirten Arıca, entegrasyonla ilgili ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Arıca, “Ben eğitimli birisiyim. İki master diplomam var. Buna rağmen bu ülkede mesleğimi tam olarak yapamıyorum. Daha etkin ve hızlı bir entegrasyon konusunda çalışmalıyız. İsveç dışından göç eden doktorlar, mühendisler yanlış, eksik veya yavaş uyum politikaları nedeniyle mesleklerini icra edene kadar başka işlerde çalışıyor. Bundan sonra gelen insanlara yardımcı olmak istiyorum. İstatistiklere göre yabancı kökenli kişilerin topluma entegre olması (dil, eğitim, iş vb) ortalama 7- 8 yılı buluyor. Yabancı kökenliler, İsveç toplumunun yaklaşık yüzde 20\'sini oluşturuyor\" dedi.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Yeşiller Partisi\'nin doğa, çevre, iklim, insan hakları, azınlık hakları, kadın hakları gibi hümanist politikalarını beğendiği için bu partiden aday olduğunu kaydeden Arıca, 2014 yılından bu yana Yeşiller Partisi\'nde aktif çalıştığını söyledi. Arıca, “2013 yılında partiye üye oldum. 2014 seçimlerinde belediye ve bölge meclisine adaydım. Halihazırda partimizden Halmstad Belediyesi Meclisi üyesiyim. Birkaç politik görevim daha var. İsveç\'te her dört yılda bir belediye, bölge meclisi ve parlamento seçimleri bir arada yapılıyor. 9 Eylül\'de yapılacak seçimlerde yalnızca milletvekili adayıyım, diğer seçim listelerinde yer almadım\" diye konuştu.

600-700 TERCİHLİ OYA İHTİYACI VAR

İsveç\'te tercihli oy sistemi olduğunu belirten Arıca, seçim pusulalarında milletvekili adayı olan kişinin, aday olduğu bölgede, partisinin aldığı oyların yüzde 5\'ini ve daha fazlasını alarak birinci sıradaki adayı tercihli oy sayısı açısından geçmesi durumunda milletvekili seçilebildiğini söyledi. Seçilebilmesinin sadece tercihli oylara bağlı olduğunu dile getiren Arıca, şöyle devam etti:

\"Partimizin Halland bölgesinde dördüncü sıra milletvekili adayıyım. Partimiz bu bölgede, önceki seçimlerdekiyle aynı oranda oy alırsa sadece bir milletvekili çıkarabiliyor. Dolayısıyla Türkiye\'den İsveç\'e yerleşmiş vatandaşlarımız bana tercihli oy kullanırsa seçilebilme şansım oldukça yüksek. Tercihli oy kullanmak için yapmaları gereken şey ise milletvekili listesinde ismimin başında bulunan küçük kutucuğa çarpı atmaları. Şu anda kaç oya ihtiyacım olduğunu söylemek biraz zor. Katılım oranlarına ve genel oy oranlarına bağlı. Ama Yeşiller olarak kendi seçim bölgemizde, yani Halland Bölgesi\'nde 2014 yılında olduğu gibi 12 bin civarı seçmen partimize oy verirse, seçilebilmek için en az 600-700 tercihli oya ihtiyacım olacak.\"

YEŞİLLER PARTİSİ\'NİN İLK TÜRK KADIN VEKİLİ OLMAK İSTİYOR

Daha önce Yeşiller Partisi\'nden seçilmiş Türk kadın milletvekili olmadığını kaydeden Arıca, \"Bugüne kadar diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsveç\'te de Türkiye kökenli milletvekilleri oldu. Ama seçilirsem Yeşiller Partisi\'nden ilk Türkiye kökenli kadın milletvekili ben olacağım\" dedi.



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