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Dünya

İsveç’te yakalanan PKK'lı Almanya'ya iade edilecek

Eroğlu'nun İsviçre’ye siyasi iltica talebinde bulunduğu ifade edildi

18 Nisan 2016 00:17

İsveç'in başkenti Stockholm yakalanan PKK'lı olduğu belirtilen Zeki Eroğlu’nun 15 gün içinde Almanya'ya iadesine karar verildiği öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Stockholm'den Türkiye'ye sefer yapacak bir uçağa binmek üzereyken Arlanda Havalimanı'nda yakalanan Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme, Alman Federal Savcılığı tarafından kırmızı bültenle aranan PKK üyesini, 15 gün içinde Almanya'ya iade etme kararı aldı. Eroğlu'nun İsviçre’ye siyasi iltica talebinde bulunduğu da ifade edildi.

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isveçalmanyaiadetürk haberpkk üyesi

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