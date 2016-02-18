İsveç'te Türk Kültür Derneği'ne ses bombası atıldı

Ankara'da gerçekleşen saldırıdan birkaç saat sonra, İsveç'in Başkenti Stockholm'de de, Türk Kültür Derneği'ne ses bombalı saldırı oldu. Saldırıda bina zarar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Stockholm’ün Fittja semtindeki Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin yerel saatle 21.00′de gerçekleşen saldırıda camların kırıldığını ve duvarların zarar gördüğünü açıkladı.

Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin, yerel saatle gece 21.00′de yaşanan olayda camların kırıldığını ve duvarların zarar gördüğünü ifade etti.