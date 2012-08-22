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Dünya

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde bomba alarmı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği ve konsolosluğunun bulunduğu bina önündeki şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

22 Ağustos 2012 11:02

Türkiye'nin İsveç büyükelçiliği önünde bulunan çanta, İsveç polisini harekete geçirdi. Bomba robotlarının müdahalesiyle patlatılan çantanın içinde ne olduğu, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Akşam saatlerinde bina önüne bırakılan çantaya, bomba imha ekipleri robotlarla müdahale etti. Patlatılan çantadan çıkan malzemeler, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Yetkililer, büyükelçilik binası önünde bir çanta unutulmasının 'tuhaf' karşılandığını ve bu nedenle binaya giriş ve çıkışların güvenlik amacıyla yasaklandığını duyurdu.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü, internet sayfasında yaptığı açıklamada, şüpheli çantayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi. (Ntvmsnbc)

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