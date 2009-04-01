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Ekonomi

İsveç’te tavuklarda cam parçaları çıktı

İsveç'te hazır tavuk yemekleri ile donmuş ve taze olarak satılan tavukların içinden cam parçaları çıkması üzerine bazı restoranlar tavuklu ürün satış

01 Nisan 2009 03:00

İsveç'te hazır tavuk yemekleriyle birlikte buzlanmış olarak ve taze olarak satılan tavukların içinden bir haftadan fazladır cam parçaları çıkması üzerine, bazı restoranlar tavuklu ürün satışlarını durdurdu. İsveç gizli polisi, sabotaj üzerinde duruyor.

İlk başta sadece bir markanın ürünlerinde cam parçaları çıkmaya başlayınca, firma tonlarca tavuğu topladı, daha sonra da ambalaj değiştirip satışa sundu.

Ancak son günlerde cam parçaları İsveç'in tavuk ürünleri satan diğer markalarında da çıkmaya başladı.

En son büyük bir restoranda tavuk yemeği yiyen bir müşterinin tabağında cam parçası çıkması, restoranları önlem almaya yönlendirdi.

Birçok restoran bugün yaptıkları açıklamada, lokantalarında tavuk ürünleri içeren yemek bulundurmayacaklarını açıkladı.

Şikâyetlerin artması üzerine İsveç gizli polisi (SEAPO) İsveç, Almanya ve Danimarka'dan kesilip satışa sunulan "camlı tavuk" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Uzmanlar, tavuk paketlerinde cam parçaları bulunmasını profesyoneller tarafından hazırlanmış bir sabotaj girişimi olarak değerlendiriyor.

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