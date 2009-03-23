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Dünya

İsveç'te tavuk skandalı

İsveç'te bir firmanın satışa sunduğu dondurulmuş tavuk eti paketlerinden cam parçaları çıkması üzerine, 107 ton ürünün toplatılması kararı alınd&

23 Mart 2009 02:00

İsveç'te bir firmanın satışa sunduğu dondurulmuş tavuk eti paketlerinden cam parçaları çıkması üzerine, 107 ton ürünün toplatılması kararı alındı.

Bir firma çalışanı, hafta sonunda paketlerden birinde cam parçası bulunca, o ürünün ait olduğu parti toplatıldı. Kontrollerini sürdüren firma yetkilileri, bugün de, paketlerden birinde cam parçası buldu. Bunun üzerine 107 ton etin toplatılması kararı alındı.

Öte yandan İsveç'in Jönköping kentindeki bir pizzacıda servis edilen ürünlerden yiyen 540 kişi, bugün mide bulantısı, terleme ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Belediye görevlileri, dükkanda satılan pizza, yeşil salata ve soslardan örnekler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

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