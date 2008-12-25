İsveç’te tacizciler internette teşhir ediliyor

İsveç’te küçük çocuklara yönelik cinsel tacizden hüküm giyenlerin, kimlik numaralarına kadar teşhir edildiği web sitesi kuruldu. Web sitesi hazırlayanlara göre amaç, çocuklu ailelerin güvence arayışına yanıt vermek. Ama tabi teşhir edilenlerin aynı zamanda hedef gösteriliyor olmaları, dolayısıyla sitelerin bir linç histerisine yol açıp açmayacağı tartışma konusu. Sitede sadece çocuklara yönelik değil, yetişkinlere cinsel tacizde bulunan kişiler de teşhir ediliyor.



Siteleri kimin hazırladığı bilinmiyor, ancak gazetelerde yer alan açıklamalarında “İnsanlar, komşularının kim olduğunu bilsinler. Komşuları arasında sapık olanlar varsa öğrensinler diye bu işi başlattık.” diye konuştular.



Sitelerde yer alan bilgiler resmi yollardan elde ediliyor. Mahkeme kararları herkese açık olduğundan, sitelere bu kararların PDF formatındaki kopyaları konuyor. Gene yasalara göre herkesin pasaportunda kullandığı fotoğrafın kopyası da talep edildiği takdirde polisten alınabiliyor. Tacizcilerin polisten kopyası alınan pasaport fotoğrafları yayınlanıyor, ancak site faaliyete geçtikten sonra tacizcileri tanıyanların da ellerindeki fotoğrafları yayınlanmak üzere gönderdikleri görüldü.



Teşhir sitelerinin bu bakımdan birçok kişi tarafından desteklendiği anlaşılıyor. Öte yandan bu sistemin infaz anlamına geldiğini ileri sürenler de var.



Pedofiller çocuk yuvasında çalışıyordu



Siteleri hazırlayanlar ise yasaların yetersizliğinden dolayı, insanların özellikle çocuklu ailelerin güvence arayışlarına cevap verildiğini öne sürüyor.



Çocuk yuvalarında pedofillerin de çalışma olanağı bulması ve taciz olaylarının yaşanmış olması ülkede tedirginlik yaratmaktaydı. Sitelerde sabıkalıların teşhiriyle özellikle pedofillerin manevra alanı daralmış oluyor.



Ancak konu hukukçular arasında tartışmaya açıldı. Hukukçular girişimin yasalara ne kadar uygun olduğunu tartışmaktalar. Öte yandan resmi bir kurum olan bilgisayar denetim kurulu da konuyla ilgili araştırma başlattı.



