-İSVEÇ'TE SON 200 YILIN EN SOĞUK KIŞI STOCKHOLM (A.A) - 27.12.2010 - Soğuk iklimiyle bilinen kuzey ülkelerinden İsveç, 1789'dan beri en soğuk yılını geçiriyor. Meteorolog Lisa Frost, bu yıl içinde ülkenin güney kesimlerinde bile uzun zamandan beri sıcaklıkların sıfırın üzerine çıkmadığına dikkati çekti. Frost, başkent Stockholm'de de hava sıcaklıklarının 24 Kasımdan bu yana yine sıfırın üstüne çıkamadığını, kayıtlara göre bu kadar soğuk yılın son olarak 1788-1789 kışında görüldüğünü söyledi. Soğuk hava, kar yağışı ve yollardaki buzlanma ülkede ulaşımı olumsuz etkiliyor. İsveç'te seyahatlerde en çok tercih edilen trenle ulaşımda ve hava taşımacılığında gecikmeler görülüyor, birçok sefer iptal ediliyor. Kara taşımacılığında da yollardaki sürekli tuzlama çalışmalarına rağmen, buzlanma nedeniyle zorluklar yaşanıyor ve karayolları görevlileri, İsveçlileri evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Uzun Noel ve yeni yıl izinlerini yurt dışında geçirmek için yola çıkan İsveçlilerin çoğunun, Avrupa'da havayolları şirketlerinin uçuşlarını iptal etmeleri nedeniyle havaalanlarında kaldıkları bildiriliyor. Meteroloji uzmanları, soğuk hava ve kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.