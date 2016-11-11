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Dünya

İsveç'te sınır kontrolü uygulaması uzatıldı

İsveç mülteci krizinin ardından Danimarka sınırında sınır kontrolü yapmaya başlamıştı

11 Kasım 2016 21:55

İsveç’in geçen yıl sonbaharda sığınmacı krizinden sonra başlattığı kimlik kontrolü uygulaması, İsveç-Danimarka arasındaki Öresund Köprüsü ile Trelleborg, Malmö, Helsingborg ve Göteborg limanlarında gerçekleştiriliyor.

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman uzatma kararını ‘iç güvenliğe yönelik tehlikenin devam etmesi’ gerekçesine dayandırıken, Öresund bölgesinde hergün Danimarka’ya çalışmak için geçenler düşünüldüğünde bu kararı almalarının zor olduğunu söyledi.

İsveç’in sınır kontrolü yaptığı noktalardan haftada yaklaşık 400 bin kişinin geçiş yaptığı, gününe göre bunlardan yüzde 40 ile 95’inin kimliklerinin kontrol edildiği belirtiliyor.

İsveç ile birlikte Norveç te Danimarka, İsveç ve Almanya’dan gelen feribotlarda kimlik kontrolü uygulamasını gelecek yıl 11 Şubat’a kadar uzattı

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