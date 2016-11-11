İsveç'te sınır kontrolü uygulaması uzatıldı

İsveç’in geçen yıl sonbaharda sığınmacı krizinden sonra başlattığı kimlik kontrolü uygulaması, İsveç-Danimarka arasındaki Öresund Köprüsü ile Trelleborg, Malmö, Helsingborg ve Göteborg limanlarında gerçekleştiriliyor.

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman uzatma kararını ‘iç güvenliğe yönelik tehlikenin devam etmesi’ gerekçesine dayandırıken, Öresund bölgesinde hergün Danimarka’ya çalışmak için geçenler düşünüldüğünde bu kararı almalarının zor olduğunu söyledi.

İsveç’in sınır kontrolü yaptığı noktalardan haftada yaklaşık 400 bin kişinin geçiş yaptığı, gününe göre bunlardan yüzde 40 ile 95’inin kimliklerinin kontrol edildiği belirtiliyor.

İsveç ile birlikte Norveç te Danimarka, İsveç ve Almanya’dan gelen feribotlarda kimlik kontrolü uygulamasını gelecek yıl 11 Şubat’a kadar uzattı