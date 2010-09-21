-İSVEÇ'TE SD PROTESTO EDİLDİ STOCKHOLM (A.A) - 20.09.2010 - Binlerce İsveçli, Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenen gösterilerde, seçim barajını aşarak meclise 20 milletvekili göndermeyi başaran yabancı ve İslam karşıtı parti Sverige Demokrat Parti'yi (SD) protesto etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu akşam internette facebook paylaşım sitesinde 17 yaşındaki Felicia Margineanu adlı genç kızın oluşturduğu grup tarafından İsveçliler, ırkçı partinin mecliste yer almasını protesto etmek için Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenecek gösterilere katılmaya çağrıldı. Bir anda tüm İsveç'e yayılan çağrılara uyan İsveçliler meydanlarda toplanarak protesto gösterilerine katıldı. Polisin verdiği bilgiye göre, Stockholm Sergel Torg meydanında akşam saatlerinde toplananların sayısı 6 bini geçti. Stockholm'deki gösteride konuşan 17 yaşındaki Felicia Margineanu, SD'ye seslenerek, ''Ben 17 yaşındayım ve bak ne yapabildim. Düşün bakalım bu kadar kalabalık ile neler yapabiliriz. Bizler İsveç'in çok kültürlü bir toplum olduğunu göstermek istedik'' dedi. Göteborg ve Malmö'de de toplanan göstericiler, ırkçılık karşıtı sloganlar atarak, SD'yi protesto etti. Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı gösteriler olaysız sona erdi.