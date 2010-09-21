T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSVEÇ'TE SD PROTESTO EDİLDİ STOCKHOLM (A.A)

21 Eylül 2010 02:51

-İSVEÇ'TE SD PROTESTO EDİLDİ STOCKHOLM (A.A) - 20.09.2010 - Binlerce İsveçli, Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenen gösterilerde, seçim barajını aşarak meclise 20 milletvekili göndermeyi başaran yabancı ve İslam karşıtı parti Sverige Demokrat Parti'yi (SD) protesto etti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu akşam internette facebook paylaşım sitesinde 17 yaşındaki Felicia Margineanu adlı genç kızın oluşturduğu grup tarafından İsveçliler, ırkçı partinin mecliste yer almasını protesto etmek için Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenecek gösterilere katılmaya çağrıldı.  Bir anda tüm İsveç'e yayılan çağrılara uyan İsveçliler meydanlarda toplanarak protesto gösterilerine katıldı. Polisin verdiği bilgiye göre, Stockholm Sergel Torg meydanında akşam saatlerinde toplananların sayısı 6 bini geçti. Stockholm'deki gösteride konuşan 17 yaşındaki Felicia Margineanu, SD'ye seslenerek, ''Ben 17 yaşındayım ve bak ne yapabildim. Düşün bakalım bu kadar kalabalık ile neler yapabiliriz. Bizler İsveç'in çok kültürlü bir toplum olduğunu göstermek istedik'' dedi. Göteborg ve Malmö'de de toplanan göstericiler, ırkçılık karşıtı sloganlar atarak, SD'yi protesto etti. Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24