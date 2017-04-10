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Dünya
Deutsche Welle

İsveç'te saldırı kurbanları anıldı

İsveç’te bugün başkent Stockholm’de cuma günü meydana gelen kamyonlu saldırının kurbanları anıldı. Başbakan ve Kraliyet ailesi üyelerinin de katıldığı anmada, hoşgörü ve açık bir toplum mesajı verildi.

10 Nisan 2017 18:12

İsveç başkenti Stockholm’de geçen cuma günü meydana gelen kamyonlu saldırıda hayatı kaybedenler Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre saat 12:00’de bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

Stockholm Belediyesi önünde düzenlenen anma törenine Başbakan Stefan Löfven, Kraliyet ailesinin tüm üyeleri ve Stockholm Belediye Başkanı Karin Wanngrad katıldı. Törene çok sayıda İsveçli de katıldı.

Anma töreninde konuşma yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, “Bugün saldırının kurbanlarını anıyoruz” diyerek “saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlarının yalnız olmadıklarını" ifade etti. Löfven, "İsveç toplumunun kararlı bir şekilde teröre boyun eğmeyeceklerini gösterdiğini” kaydederek “Demokrasimiz fundamentalizme karşı kazanacaktır” şeklinde konuştu.

İsveç'te pazar günü de binlerce kişinin katılımıyla saldırı kurbanları anılmıştı. Katılımcılar saldırı yeri yakınında düzenledikleri anma etkinliğinde “terör ve nefrete karşı” bir mesaj vermek istediklerini belirtmişlerdi.

Cuma günü Stockholm’ün işlek alışveriş caddelerinin kesişme noktasında kamyonlu bir saldırı düzenlenmişti. Saldırgan kamyonu önce yayaların üzerine sürmüş ardından ‘Ahlens’ mağzasına dalmıştı. Saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi de yaralanmıştı.

İsveç polisinden yapılan açıklamada, failin Özbek asıllı olduğu ve saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Dpa/epd/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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