İsveç'te restorana saldırı



Göteborg'un Biskopsgaarden semtindeki restorana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Yaralanan sekiz kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

"Aftonbladet" gazetesinin muhabirine konuşan bir görgü tanığı, baskın anında bir futbol maçı izlendiğini, iki saldırganın otomatik silahlarla ateş açtığını söyledi. Polis, olayda en az bir otomatik silah kullanıldığını tahmin ediyor.

Göteborg polis sözcüsü Ulla Brehm, saldırıda çete bağlantısı üzerinde durulduğunu söyledi.