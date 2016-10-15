İsveç'te palyaço maskeli kişi, bir genci bıçakladı

İsveç polisi, ülkenin güneyinde bir gencin, palyaço maskesi takmış bir kişi tarafından bıçaklandığını açıkladı.

Vargberg kentinde bıçaklanan gencin olayı ufak yaralarla atlattığı belirtildi.

İsveç'te dün de palyaço kostümü giymiş iki kişinin bir kadını öldürmekle tehdit ettiği bildirilmişti.

Yazdan bu yana, başta ABD olmak üzere İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde, palyaço kostümü giyip korkunç yüz makjayı yapan kişilerin halkı korkuttuğu haberleri geliyor.

Vargerb polisi, bıçaklama olayının nedeninin bilinmediğini, ortada bir hırsızlık durumu da olmadığını belirtti.

Ancak polis olayı "korkunç palyaço" akımı ile ilişkilendirmekten de kaçındı.

ABD ve İngiltere'de, palyaço maskesi ile çevredekileri korkutan 10'dan fazla kişi "asayişi bozmaktan" gözaltına alınmıştı.