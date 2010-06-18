İsveç'te olaylı kraliyet düğünü

T24- İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve nişanlısı Daniel Westling İsveç Prensesi Victoria’nın düğünü ülkede büyük tartışma yarattı. Muhalefet, düğün masrafları için bütçeden milyonlar ayrılmasına tepkili. İş çevreleri ise düğünle birlikte ekonomide canlılık bekliyor.



Deutsche Welle'in haberine göre, İsveç hükümeti düğün giderleri için saraya 10 milyon kron tahsisat çıkarınca pek çok kişi “vergiler yine monarşiye gidiyor” diye homurdandı. Hele 2010 için toplam 125 milyon kron ödenek ayrıldığı açıklanınca homurdananların protesto sesleri gazetelere bile yansıdı. “Halkın seçmediği kraliyet ailesine, halkın hiçbir yükümlülüğü olamaz” savıyla monarşiye muhalif düğün gecesi için alternatif yemekli toplantı kararı bile aldı.



Aslında devlet bütçesinden düğün için ayrılan tahsisat, toplam giderlerin içinde aşağı yukarı yüzde 10’luk bir payı oluşturuyor. Çünkü Stockholm Belediyesi de 6-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler için 8 milyon kronluk bir bütçe ayırdı. Üstelik LOVE 2010 STOCKHOLM başlığı altında düzenlenen, çoğu ekonomi hayatını doğrudan ilgilendiren, tanıtım gezileri, seminerler ve reklam kampanyaları için, 8 milyonun üstüne gelebilecek ek harcamalar için de kapı açık bırakıldı. Dahası aynı etkinliklerde başrolü oynayan özel sektör, sponsorluk harcamaları için 80 milyon kron olduğu bildirilen bir bütçeyi ekonomiye kanalize etti. Yani Veliaht Prenses Victoria ile nikâhtan sonra Prens ünvanıyla anılacak Daniel Westling’in düğünü için doğrudan yapılan harcamaların toplamı en az 100 milyon kron dolayında.



Peki düğün bütçesi için sorumsuzluk, hovardaca savurganlık yakıştırmasında bulunmak doğru mu? İdeolojik olarak monarşiye karşı olan cumhuriyetçilerin yaklaşımı bir yana bu işe müdahil olan Stockholm Belediyesi ile özel sektör kuruluşları yapılan harcamaların ekonomik ve itibar olarak fazlasıyla geri dönüşü olduğunu savunmaktalar.



Ticaret Odası memnun



Pek çoğumuzun gözle görülenlere bakarak yaptığı değerlendirmeler iş dünyasının analizleri yanında pek tabii ki çok yüzeysel kalıyor. İsveç Ticaret Odaları Birliği’nin hesapları ise bu tür etkinliklere nasıl mühendis hesaplarıyla yaklaşıldığını gösteriyor. Ticaret kuruluşunun, düğünün ekonomiye kazandıracağı hareketlilik ve uzun vadeli getirileriyle ilgili analizi şöyle:





-Düğün ve yan etkinlikleri, turizm gelirlerini yükseltir.

-Perakende piyasasını hareketlendirir

-Yeni iş antlaşmaları olanağını yaratır

Büyük turizm geliri



6-19 Haziran tarihleri arasındaki Love 2010 Stockholm başlığı altındaki etkinliklerle turizmin 100 milyon kronluk ek gelir girdisini sağlayacağı tahmin ediliyor. Turizm gelirlerinin yüzde 36’sı konaklamayı oluşturuyor. Yiyecek, içecek harcamalarının payı ise yüzde 25. Turistik harcamaların yüzde 20’i ise perakende alışveriş. Geriye kalan pay ise ulaşım ve değişik harcama dilimlerini oluşturuyor.





Perakende alışveriş piyasası



Düğün vesilesiyle piyasaya sürülen malların satışıyla perakende piyasasına 2,5 milyar kron girdi sağlanacağı tahmin ediliyor. Düğün vesilesiyle üretilen, şekerleme, içki, kahve, ve tekstil ürünleriyle daha birçok tüketim maddesi şubat ayından beri piyasaya sürülmüş bulunuyor.



Yeni iş antlaşmaları



Konuyla ilgili raporda, bu gibi dönemlerde üretilen malların dış piyasalara açılımı kolaylaştırıcı özelliği olduğu vurgulanıyor. En önemli etkinin zihinlerde kalıcı olan imaj olduğu belirtilen raporda, yeni marka antlaşmaları için bu gibi dönemlerin büyük fırsatlar yarattığına dikkat çekiliyor.



Kısacası ekonomi dünyası için söylenebilecek tek cümle düğün bahane, ekonomi ise şahane.