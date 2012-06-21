İsveç'te nükleer satral yakınlarında patlayıcı alarmı

İsveç'te Ringhals Nükleer Santrali yakınında bulunan patlayıcı İsveç polisini alarma geçirdi.

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre patlayıcı Ringhals'daki nükleer santralin yakınlarındaki sanayi bölgesinde yapılan rutin kontroller sırasında tespit edildi. Park halindeki bir kamyonda bulunan patlayıcının bir yangın sündürme cihazına sabitlenmiş olduğu bildirildi.

Santralin sözcüsü Gösta Larsen patlayıcının inşaatlarda kullanılan tipte ve sivil kullanım amaçlı olduğunu belirtti. Larsen, patlayıcıya bir ateşleme mekanizması monte edilmediği için infilak etme tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

İsveç polisi tesiste detaylı bir inceleme başlattı. Tedbir amacıyla Ringhals'ın yanısıra, Forsmak ile Oskarshamn'daki nükleer santrallerdeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.

(Deutsche Welle Türkçe)