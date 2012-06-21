T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveç'te nükleer satral yakınlarında patlayıcı alarmı

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre patlayıcı Ringhals'daki nükleer santralin yakınlarındaki sanayi bölgesinde yapılan rutin kontroller sırasında tespit edildi

21 Haziran 2012 16:58

İsveç'te Ringhals Nükleer Santrali yakınında bulunan patlayıcı İsveç polisini alarma geçirdi.

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre patlayıcı Ringhals'daki nükleer santralin yakınlarındaki sanayi bölgesinde yapılan rutin kontroller sırasında tespit edildi. Park halindeki bir kamyonda bulunan patlayıcının bir yangın sündürme cihazına sabitlenmiş olduğu bildirildi.

Santralin sözcüsü Gösta Larsen patlayıcının inşaatlarda kullanılan tipte ve sivil kullanım amaçlı olduğunu belirtti. Larsen, patlayıcıya bir ateşleme mekanizması monte edilmediği için infilak etme tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

İsveç polisi tesiste detaylı bir inceleme başlattı. Tedbir amacıyla Ringhals'ın yanısıra, Forsmak ile Oskarshamn'daki nükleer santrallerdeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.

(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

İsveçpatlayıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24