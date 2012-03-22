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Dünya

İsveç'te nakit para kullanımı sona eriyor

Avrupa'da banknot kullanan ilk ülke olan İsveç'te, nakit para kullanımı sona eriyor.

22 Mart 2012 09:34

T24 - 1661 yılında parayı tedavüle sokarak Avrupa'da banknot kullanan ilk ülke olma özelliğini taşıyan İsveç'te, nakit para kullanımı sona eriyor.

Zaman'daki habere göre, Avrupa'da banknot kullanımına başlayan ilk ülke olan İsveç, şimdi de ondan kurtulmanın yollarını arıyor. 1661 yılında parayı tedavüle sokan İsveç'te 'nakit para' kullanma dönemi sona yaklaşıyor. Artık birçok alanda nakit para kabul edilmiyor.

İsveç'te 2006 yılından bu yana halk otobüslerinde nakit para kullanılmıyor. Yolcular, belirli satış noktalarından ya da cep telefonu üzerinden bilet alıyor. Ekonominin sadece yüzde 3'ünün nakit parayla döndüğü ülkede, birçok petrol istasyonu, banka ve mağaza sadece kredi kartı ile alışveriş imkânı sunuyor.

Stockholm Camii ve Carl Gustaf Kilisesi'nde olduğu gibi birçok ibadethanede yardımlar, bu mekânlara yerleştirilen makineler üzerinden kredi kartlarıyla yapılıyor.

Nakit paranın artık ömrünü doldurduğunu ifade eden İsveç'in en ünlü müzik grubu ABBA'nın kurucu üyelerinden Björn Ulvaeus, "Neden hâlâ banknot basmamız gerekiyor, anlamıyorum." diyor. Oğlunun üç defa soyulduğunu anlatan Ulvaeus, nakitsiz bir sistemde soygunculuğun da biteceğini ifade ediyor. 1970'li yıllarda pop müziğine damgasını vuran ABBA, Money Money Money (Para Para Para) isimli şarkısıyla büyük bir üne kavuşmuştu.

İsveç Bankacılar Birliği'nin raporuna göre de dijital sitemin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak 2008 yılında 110 banka soygunu yaşanırken, 2011 yılında bu rakam 16'ya düştü.

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