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Dünya

İsveç'te mescit kundaklandı

İsveç'in Malmö kentinde bir mescit kundaklandı

12 Ekim 2016 21:13

İsveç'in Malmö kentinde bulunan bir mescite yönelik saldırı düzenlendi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Daniel Jonasson, yaptığı açıklamada, Malmö'nün Grangesbergsgatan mahallesinin kuzeyinde bulunan mescitte sabaha karşı yangın çıktığını ve itfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Aynı zamanda kültürel bir mekan olarak da kullanılan mescitte büyük hasar oluştuğunu ifade eden Jonasson, olayın kundaklama olduğunu ve konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Olay dolaysıyla mescidin bulunduğu bölge polis tarafından güvenlik şeridine alındı.

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