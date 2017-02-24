T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsveç'te 'mesai saatinde seks' önerisi

İsveç'te küçük bir kasaba olan Overtornea'da belediye meclisi üyesi Per-Erik Muskos'un bir önerisi var: Belediye çalışanları mesai saatleri içinde 1 saatlik seks molası alabilsin.

24 Şubat 2017 22:05

İsveç'in kuzeyinde küçük bir kasaba olan Overtornea'da bir belediye meclis üyesi, "mesai saati içinde 1 saatlik seks molası" önerisi ile ülkede gündem oldu.

Per-Erik Muskos isimli üye, konu ile ilgili, "Birbirimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer bu mola ilişkileri güçlendirecekse buna değer" açıklaması yaptı.

Ülkenin kuzeyinde, Finlandiya sınırında bulunan bu küçük kasabada, İsveç'in genelinde olduğu gibi doğum oranı giderek düşüyor.

Ortalama yaşın hızla yükseldiği 4500 nüfuslu kasabanın belediye meclis üyesi olan Muskos, "Birçok genç insan okuldan mezun oldukları gün kasabadan ayrılıyor" diyor.

Muskos'un tasarısı yalnızca doğum oranını yükseltmeyi değil, insanların hayatlarını olumlu etkilemeyi de hedefliyor.

Per-Erik Muskos, "İnsanlar sürekli başka şeylerle uğraşıyor. Evdeyken sosyal medyayla vakit geçiyor, çocukları futbol veya buz hokeyi maçına götürmen gerekiyor, çocuklar olmadan partnerinle birbirinize ayıracak vaktiniz kalmıyor" diyor.

Muskos ayrıca tasarının kasabayı gençler için daha yaşanılır kılacağına inanıyor ve "Eğer hayat koşulları iyileşirse, gençler de kasabada kalabilir" diyor.

İsveçli meclis üyesi, tasarının kasaba meclisinde onaylanacağından da emin olduğunu açıkladı.

Tasarı onaylanırsa, halihazırda spor yapmak için haftada bir saat izin alabilen belediye çalışanları, ayrıca bir saat de partnerleriyle geçirebilecek.

Muskos'un doğum oranını yükseltmeye yönelik fikri, hükümetlerin bu konudaki çabalarının son örneği.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OvertorneaPer-Erik MuskosBelediyeMuskosEğerFinlandiyaEvdeyken

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24