İsveç'te 'mesai saatinde seks' önerisi

İsveç'in kuzeyinde küçük bir kasaba olan Overtornea'da bir belediye meclis üyesi, "mesai saati içinde 1 saatlik seks molası" önerisi ile ülkede gündem oldu.

Per-Erik Muskos isimli üye, konu ile ilgili, "Birbirimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer bu mola ilişkileri güçlendirecekse buna değer" açıklaması yaptı.

Ülkenin kuzeyinde, Finlandiya sınırında bulunan bu küçük kasabada, İsveç'in genelinde olduğu gibi doğum oranı giderek düşüyor.

Ortalama yaşın hızla yükseldiği 4500 nüfuslu kasabanın belediye meclis üyesi olan Muskos, "Birçok genç insan okuldan mezun oldukları gün kasabadan ayrılıyor" diyor.

Muskos'un tasarısı yalnızca doğum oranını yükseltmeyi değil, insanların hayatlarını olumlu etkilemeyi de hedefliyor.

Per-Erik Muskos, "İnsanlar sürekli başka şeylerle uğraşıyor. Evdeyken sosyal medyayla vakit geçiyor, çocukları futbol veya buz hokeyi maçına götürmen gerekiyor, çocuklar olmadan partnerinle birbirinize ayıracak vaktiniz kalmıyor" diyor.

Muskos ayrıca tasarının kasabayı gençler için daha yaşanılır kılacağına inanıyor ve "Eğer hayat koşulları iyileşirse, gençler de kasabada kalabilir" diyor.

İsveçli meclis üyesi, tasarının kasaba meclisinde onaylanacağından da emin olduğunu açıkladı.

Tasarı onaylanırsa, halihazırda spor yapmak için haftada bir saat izin alabilen belediye çalışanları, ayrıca bir saat de partnerleriyle geçirebilecek.

Muskos'un doğum oranını yükseltmeye yönelik fikri, hükümetlerin bu konudaki çabalarının son örneği.