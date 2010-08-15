-İSVEÇ'TE MARATONDA İKİ KOŞUCU ÖLDÜ STOCKHOLM (A.A) - 15.08.2010 - İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece düzenlenen maratona katılan 26 ve 50 yaşlarındaki iki koşucu, yarış sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Stockholm'de dün gece 21 bin kişinin katılım için başvurduğu ve şehir içinde düzenlenen maraton koşusu sırasında, hava sıcaklığının 21 derecenin üzerinde olması ve aşırı nem nedeniyle katılımcılardan birçoğunun koşuyu tamamlamakta zorlandığı, bir kısmının yarışı bırakarak hastanelere gitmek zorunda kaldığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, maratona katılan 26 ve 50 yaşlarındaki iki koşucunun, aniden fenalaşarak yere yığıldığı ve bir daha kalkamadığı bildirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki koşucunun önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu, 26 yaşındaki koşucunun ise sağlıklı olduğu ve ölüm nedeninin araştırıldığı kaydedildi.