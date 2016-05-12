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Dünya

İsveç'te kimyasal sızıntı paniği;

​Yerel basın, kimyasal sızıntının bir binanın yedinci katında özel bir şirkete ait laboratuvarda yaşandığını duyurdu

12 Mayıs 2016 18:34

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir laboratuvardaki kimyasal sızıntı nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Stockholm’de bazı kimyasal üretim tesislerinin ve laboratuvarların bulunduğu Solna semtindeki bir binada kimyasal sızıntı yaşandığı ve 4 kişinin baş dönmesi ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

​Yerel basın, kimyasal sızıntının bir binanın yedinci katında özel bir şirkete ait laboratuvarda yaşandığını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada da, binanın içinde yoğun gaz olduğu ve patlama ya da yangın tehlikesi oluşabileceği bildirildi. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanırken özel maskeler giyen acil durum yetkilileri binada inceleme başlattı.

 

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