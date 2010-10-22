İsveç’te keskin nişancı paniği

T24 - İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde bu yıl 50 göçmenin vurulması 'keskin nişancı' paniği yarattı.



Ülkede 1991-1992 yıllarında korku saçan “Lazer-adam”ı bir kez dha gündeme geldi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İsveç polisi, “göçmen kenti” olarak bilinen Malmö’de son bir yıl içinde yaşanan 50 silahlı saldırı olayının arkasında tek bir zanlının olduğuna inanıyor. Hedef seçilen kişilerin tamamının göçmen kökenli olması da, kentte yaşayan göçmenleri endişelendiriyor. Son olarak salı gecesi birkaç saat arayla üç göçmen vuruldu. Olaylarda şimdiye kadar ölen olmazken, bir yıldır düzenlenen saldırılarda kullanılan mermilerde yapılan balistik inceleme sonucunda, olaylarda aynı silahın kullanıldığı tespit edildi.





‘Sokağa çıkmayın’ uyarısı



Kimliği henüz belirlenemeyen keskin nişancı, özellikle gece otobüs duraklarında bekleyenler ile taksiye binen ya da inenleri hedef alarak ateş ettikten sonra kayıplara karışıyor. Polis, keskin nişancıyı yakalamak için özel bir birim oluşturdu. Özel eğitimli 50 polisten oluşan birime, “suçlu profili uzmanları” da yardımcı oluyor. Polis, başta göçmenler olmak üzere herkesi gece yalnız başına dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Malmö’nün bağlı olduğu Skone Bölgesi Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dün düzenledikleri basın toplantısında, halkın olabilecek yeni silahlı saldırılara karşı dikkatli olmasını ve hemen polise haber vermesini istedi.



İsveçli kriminoloji profesörü Jerzy Sarnecki, göçmenlere yönelik saldırıların, 1991-1992 yıllarında çoğu göçmen olmak üzere 11 kişiyi vuran “Lazer-adam”ı hatırlattığını söyledi. “Lazer-adam” lakaplı John Ausonius, lazerli tüfeğiyle 1 kişiyi öldürüp 10 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanarak ömürboyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Profesör Sarnecki, Lazer-adam’ın ortaya çıktığı dönemde de ülkede bugünkü gibi bir göçmen tartışması yaşandığını hatırlattı.





