İsveç’te kanser hastaları eczanelerden esrar alabilecek

İsveç Devlet İlaç Kurumu’nun kararına göre, ağır kanser hastaları ilaç amaçlı kullanmak üzere doktor tarafından yazılan reçeteyle esrar alabilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Devlet İlaç Kurumu araştırmacısı Karl Mikael Kalkner, “Fakat her isteyen hastaya esrar verilmeyecek. Bunu sınırlı tutacağız” dedi.

Hâlâ satılan ‘Bediol’ adında bir ilaç olduğunu ifade eden Kalkner, “Bu ilaç esrarın ana maddesi kenevir bitkisinin kurutulmuş şeklidir. Gayemiz ağır kanser hastaların biraz olsun acılarını dindirmek. Bu kararın 2 yıldır çıkması için mücadele verdik. Nihayet çıkması bizi sevindirdi” diye konuştu.