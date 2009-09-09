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Dünya

İsveç'te ırkçı partiye destek artıyor

İsveç'te yabancı düşmanı ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokratik Partisinin meclise girme şansı yüksek olduğu açıklandı.

09 Eylül 2009 03:00

İsveç'te yabancı düşmanı ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokratik Partisinin meclise girme şansı yüksek olduğu açıklandı.

İsveç'te yabancı düşmanı ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokratik Partisinin 2010 yılında yapılacak genel ve yerel seçimlerde barajı aşarak ilk kez meclise girme şansını yakalayabileceği kaydedildi.

İsveç'te Aftonbladet gazetesi tarafından yaptırılan son anketin sonuçlarına göre, oy oranı yüzde 5,3'e ulaşan ırkçı parti yüzde 4'lük seçim barajını aşıyor.

Anket sonuçları, 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin toplam oy oranının yüzde 41,9, muhalefet cephesindeki 3 partinin toplam oy oranının yüzde 46,7 olduğunu ortaya koydu.

Oy oranlarını artıran ırkçı partinin gelecek yıl eylül ayında yapılacak seçimlerde hükümetin kurulmasında anahtar rol oynayabileceği belirtiliyor.

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