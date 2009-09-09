İsveç'te ırkçı partiye destek artıyor

İsveç'te yabancı düşmanı ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokratik Partisinin meclise girme şansı yüksek olduğu açıklandı.
İsveç'te yabancı düşmanı ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokratik
Partisinin 2010 yılında yapılacak genel ve yerel seçimlerde barajı
aşarak ilk kez meclise girme şansını yakalayabileceği kaydedildi.
İsveç'te Aftonbladet gazetesi tarafından yaptırılan son anketin
sonuçlarına göre, oy oranı yüzde 5,3'e ulaşan ırkçı parti yüzde 4'lük
seçim barajını aşıyor.
Anket sonuçları, 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin toplam oy
oranının yüzde 41,9, muhalefet cephesindeki 3 partinin toplam oy
oranının yüzde 46,7 olduğunu ortaya koydu.
Oy oranlarını artıran ırkçı partinin gelecek yıl eylül ayında yapılacak
seçimlerde hükümetin kurulmasında anahtar rol oynayabileceği
belirtiliyor.