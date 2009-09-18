İsveç'te 'ırkçı parti reklamı' tartışması

İsveç gelecek yıl yapılacak genel ve yerel seçimlere hazırlık kapsamında partilerin basın ve yayın kuruluşlarına verecekleri reklamlar gündeme gelirken, bazı gazetelerin ırkçı partinin reklamını almayacağını açıklaması yeni tartışmalara yol açtı.



Aftonbladet gazetesi, ırkçı parti olarak bilinen İsveç Demokrat Parti'nin (Sverge Demokrat Parti) reklamlarına gazetede yer vermeyeceğini açıklarken, diğer basın kuruluşları bu görüşe katılmadıklarını bildirdi.



Kamuoyu araştırma sonuçlarına göre, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde barajı aşarak ilk kez meclise girmeyi garantilediği görülen İsveç Demokrat Parti'nin seçim reklamları ülkedeki basın kuruluşları arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.



Partinin ırkçı tutumu, reklam yasağının sebebi



Akşam gazetesi Aftonbladet, bu akşam yayınlanan sayısında İsveç Demokrat Parti'den gelen seçim reklamlarının kabul edilmediğini bundan sonrada bu partinin reklamlarına yer verilmemesi kararına varıldığını açıkladı.



Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Jan Helin ile Lena Melin'ın yaptığı ortak açıklamada, partiye reklam yasağı getirilmesine neden olarak partinin izlediği ırkçı tutum gösterildi.



Politik görüşler yeralacak, reklamlar yayınlanmayacak



Gazetede yer alan açıklamaya göre, herhangi bir konuda partinin politik amaçlı tartışma görüşleri gazetenin sayfalarında yer alacak, ancak reklamları kabul edilmeyecek.



İsveç'te yayınlanan diğer gazete ve televizyon kuruluşları ise İsveç Demokrat Parti'nin reklamlarına diğer partilerin reklamlarında olduğu gibi yer vereceklerini açıkladı.