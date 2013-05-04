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İsveç'te İngilizce ve Türkçe hutbe

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Fittja Ulu Cami'de cuma hutbesi Türkçe ve İngilizce okundu

04 Mayıs 2013 11:17

İlk kez geçen hafta hoparlörden ezan okunan İsveç'in başkenti Stockholm'deki Fittja Ulu Cami'de dün, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce hutbe de okundu.
 
Minaresinden ezan okunmasına izin verilen Stockholm'deki Fittja Ulu Cami'de cuma ezanını bu hafta İstanbul Laleli Cami müezzini Emrullah Akbaş okudu.

Cuma namazı için camiye gelen kentteki çok sayıda Müslüman, ezanı çıplak sesle dinleme fırsatı buldu.

Cuma namazında, 3 katlı cami tamamen dolarken, hutbeyi İstanbul Sultanahmet Cami imam hatibi İshak Kızılaslan okudu.

İslam kardeşliği, insan onuru ve yurt dışında yaşayan Müslümanların birbirleriyle ilişkilerine değinilen hutbede, aile ve komşuluk ilişkilerinin nasıl canlı tutulacağı, çocuklara dini bilgileri öğretmenin yolları, Müslümanların dikkat etmesi gereken konular, ayetler eşliğinde anlatıldı.

İmam İshak Kızılaslan, önce Türkçe okuduğu hutbeyi, Türk olmayan cemaat için İngilizceye de çevirdi.

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