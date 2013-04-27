İsveç'te hoparlörden ilk ezan okundu

İsveç'te ezan yasağı aşıldı... Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan camiin minaresinden ilk ezan okundu. Müslümanlar ezanı gözyaşları içinde dinlerken, İsveç devlet televizyonu canlı yayın yaptı.



Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan Fittja Ulu Cami minaresinden bugün ilk kez ezan okunurken, ezanı İsveç devlet televizyonu canlı yayınladı.

Ülkede yaşayan Türk ve Müslümanlar camiyi doldururken, Cami imamı Ergin Öğcem'in okuduğu ezanı bazı Müslümanların gözyaşları içinde dinlemesi dikkati çekti.

Ulu Cami minaresinden ezan okunacağını duyan çok sayıda Müslümanın Cuma namazı için buraya geldiği bildirilirken, ülkedeki çok sayıda gazeteci de haber yapmak amacıyla cami çevresinde yerini aldı.

Ezanı, İsveç devlet televizyonu SVT ile birlikte çok sayıda televizyon canlı olarak yayınladı.

Botkyrka İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Okur, ezanla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Okur, ezan okunmasına, Botkyrka Belediyesi meclis üyelerinin karar verdiğini, bu karardan çok memnun olduklarını ve kendilerini evlerinde, vatanlarında gibi hissettiklerini söyledi.

Tarihi bir gün

Minareden ezan okunması nedeniyle camiye geldiğini söyleyen Iraklı Diana Faidylla, "Çok mutluyum, çok güzel bir olay" dedi.

25 yıldır İsveç'te yaşadığını kaydeden Gülüz Kayhan ise ezan okunurken gözyaşlarını tutamadı. İsveç'te ilk kez minareden okunan ezanı dinlediğini söyleyen Gülüz Kayhan, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu arada kendi araştırmaları sonucu Müslüman olduğunu söyleyen İsveçli İman Uppman da 13 yıldan bu yana Müslüman olduğunu, cuma namazına ve bazen diğer vakitlerde de camiye

geldiğini söyleyerek, minareden ezan okunmasının tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Minareden ezan okunması sırasında bir grup polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.