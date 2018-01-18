"İsveç'te grev hakkına kısıtlama, hükümet krizi çıkarabilir"

İsveç’te Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt, İsveç hükümetinin grev hakkının sınırlandırmasında ısrarcı olması durumunda azınlık hükümetine verdiği desteği çekebilecekleri uyarısında bulundu.

Evrensel'den Murat Kuyseri'nin haberine göre, Göteborg liman işçilerinin üye oldukları Liman İşçileri Federasyonunun işveren tarafından muhatap alınması için grev ve direnişlere gitmeleri üzerine Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller grev hakkını kısıtlamak istiyor. Sosyal demokratların yönetiminde olduğu bir diğer sendikal birlik olan İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) merkez yöneticileri ise sessiz kalarak bu saldırıya destek veriyor. Ancak LO’ya bağlı 14 federasyondan 12’si grev hakkının kısıtlanmasına karşı olduklarını açıkladı.

Sendikacılardan örgütlü tepki çağrısı

Boyacılar Federasyonu Başkanı Peter Sjöstrand, hiçbir biçimde grev hakkının kısıtlanmasını mazur görmediklerini ve sendikalarının anlayışıyla çeliştiğini söylerken, Konut İşçileri Federasyonu Başkanı Magnus Pettersson, hükümetin tasarısını engellemek için tüm sendikalara bir araya gelmeleri ve mücadele etmeleri çağrısı yaptı. “Biz grev hakkında değişiklikler yapılmasına karşıyız. Bu tüm sendikalara ve İsveç Modeli’ne zarar verecek” diyen Pettersson, Göteborg Limanındaki anlaşmazlığın gerekçe gösterilerek işçilerin haklarının gasbedilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Direniş ve grev yaptığı için Liman İşçileri Federasyonunun suçlanamayacağını söyleyen Pettersson, Çalışma Bakanı Ylva Johansson’un grev hakkının kısıtlanmasında ısrarcı olmasının ardında İsveç sanayi ve ticaret odalarının bulunduğuna dikkat çekti.

"Hükümete desteği çekeriz"

Grev hakkının kısıtlanma girişimine karşı en sert tepki ise İsveç Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt’ten geldi. “Grev hakkını sınırlamak için hiç bir neden yok. Bu nedenle hükümeti uyarıyoruz. Bunu yapmayın. Büyük bir yanlış” diyen Sjöstedt, hükümetin geri adım atmaması durumunda verdikleri desteği geri çekebilecekleri mesajını verdi.

Sendikaların karşı çıkmasına rağmen parlamentoda bulunan partilerin çoğunluğu grev hakkının kısıtlanmasından yana.

Sol Partinin daha önce grev hakkını kısıtlamak için girişimde bulunan sosyal demokrat bir hükümeti düşürdüğünü hatırlatan Sjöstedt, hükümetin girişimini bir provokasyon olarak niteledi.

Hükümet patrondan yana

Sol Partinin açıklamasından sonra yazılı bir açıklama yapan Çalışma Bakanı Ylva Johansson, geri adım atmadı. Anlaşmazlığın giderilmesi için somut bir öneri bulunmadığını öne süren Johansson, “Göteborg Limanındaki durum bir çok şirket ve İsveç ekonomisi ile rekabet gücü üzerinde ciddi sonuçlar yaratıyor” dedi. “Çalışma Bakanı olarak oturup bekleyemem, başka araçlara başvurmaya hazır olmalıyım” ifadelerini kullanarak patronların taleplerini gerçekleştirmede kararlı oldukları mesajını verdi.